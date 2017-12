Distribuye tu tiempo para trabajar y estudiar

Una vez finalizan el bachillerato los jóvenes tienen varias opciones entre las cuales escoger: estudiar, trabajar, combinar estudio y trabajo, vincularse a las Fuerzas Militares o la Policía, incluso irse de intercambio.

Ahora que las universidades abrieron inscripciones, vale la pena que los bachilleres tengan presente que el tema financiero no debe ser una barerra para no cursar una carrera. Estudiar y trabajar es una opción real que le ha permitido a miles de colombianos hacerse profesionales.

Actualmente 45 jóvenes de cada 100, que terminan el bachillerato, ingresan a la educación superior, técnica, tecnológica o profesional.

Muchos del restante 55% evitan pensar en la educación superior por no tener apoyo económico, por no aprovechar oportunidades a tiempo o por no saber tomar una decisión en el tiempo adecuado. Y otros asumen el reto: ¡estudiar y trabajar!

A continuación compartiremos contigo varios tips que serán útiles en la vida laboral y estudiantil.

La distribución y administración del tiempo

Adelantarse a lo que viene, planear bien los tiempos que requieren los trabajos y tomar respiros indispensables, aprovechar los tiempos libres durante el día.

La administración de las fuerzas propias

Para rendir adecuadamente, sin poner en peligro el estudio y/o el trabajo, es indispensable administrar cuidadosamente su salud: Buenos hábitos de sueño, alimentación y cuidado personal, reducir todo exceso.

La elección de las prioridades

Antes de tomar una decisión de combinar estudio y trabajo, debes tener claras tus prioridades, saber a qué le das el mayor esfuerzo, cuáles son tus objetivos y revisar si estos son coherentes con tus acciones.

Trabajar en el área de formación

Si tu desempeño laboral se relaciona con lo que haces, le encontrarás mucho más sentido práctico y aplicativo, por lo tanto tu motivación se podrá mantener en alto y tendrás una visión realista.

Pequeños sacrificios que trae una retribución a futuro

Probablemente tengas que renunciar muchas veces a otras distracciones y diversiones, pero recuerda que eso implica aplazar en pro de una recompensa futura mayor.

Tomar tiempo de descanso y tiempo fuera

Vital para no perder las fuerzas, de cuando en cuando, darse la oportunidad de divertirse, cambiar de ambiente y pensar en otras cosas.

La disciplina y constancia

Factor principal en todo emprendimiento, superar las dificultades y perseverar, perseverar, perseverar.

La recursividad

Entendida como la creatividad para solucionar situaciones apretadas con diferentes ayudas. Pedir ayuda es válido, gánate a tus aliados ayudándolos a comprender tu situación, comparte con tu jefe tus intenciones de estudio.